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Законопроект о ковидных сертификатах могут рассмотреть в Госдуме до 1 февраля

Уже на следующей неделе документ будет обсуждаться в профильных комитетах нижней палаты парламента.

11 января, 12:28
<p>© VK / <a href="https://vk.com/duma" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Государственная дума</a></p>

© VK / Государственная дума

Депутаты Госдумы намерены рассмотреть все предложения и отзывы к законопроекту о ковид-сертификатах в общественных местах на следующей неделе. Об этом в беседе с РИА "Новости" рассказал заместитель председателя думского Комитета по охране здоровья Сергей Леонов.

"Я думаю, сейчас будут обобщать все отзывы и предложения, которые получены из регионов, те или иные поправки ко второму чтению. Я думаю, что на следующей неделе будет обсуждение в комитетах профильных", — сообщил Леонов.

По словам парламентария, если ситуация с ковидом в стране не улучшится и закон не "подвесят" из-за этого, Дума успеет рассмотреть документ до 1 февраля.

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Как сообщал Лайф, в середине декабря 2021 года законопроект о ковидных сертификатах получил поддержку Комитета Госдумы по охране здоровья. Там призывали принять документ в первом чтении, обосновывая это активными мерами по борьбе с пандемией. Позже законопроект рекомендовали к принятию в Комитете Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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