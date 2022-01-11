Законопроект о ковидных сертификатах могут рассмотреть в Госдуме до 1 февраля

Депутаты Госдумы намерены рассмотреть все предложения и отзывы к законопроекту о ковид-сертификатах в общественных местах на следующей неделе. Об этом в беседе с РИА "Новости" рассказал заместитель председателя думского Комитета по охране здоровья Сергей Леонов.

"Я думаю, сейчас будут обобщать все отзывы и предложения, которые получены из регионов, те или иные поправки ко второму чтению. Я думаю, что на следующей неделе будет обсуждение в комитетах профильных", — сообщил Леонов.