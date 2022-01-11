Законопроект о ковидных сертификатах могут рассмотреть в Госдуме до 1 февраля
Уже на следующей неделе документ будет обсуждаться в профильных комитетах нижней палаты парламента.
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Депутаты Госдумы намерены рассмотреть все предложения и отзывы к законопроекту о ковид-сертификатах в общественных местах на следующей неделе. Об этом в беседе с РИА "Новости" рассказал заместитель председателя думского Комитета по охране здоровья Сергей Леонов.
"Я думаю, сейчас будут обобщать все отзывы и предложения, которые получены из регионов, те или иные поправки ко второму чтению. Я думаю, что на следующей неделе будет обсуждение в комитетах профильных", — сообщил Леонов.
По словам парламентария, если ситуация с ковидом в стране не улучшится и закон не "подвесят" из-за этого, Дума успеет рассмотреть документ до 1 февраля.
Как сообщал Лайф, в середине декабря 2021 года законопроект о ковидных сертификатах получил поддержку Комитета Госдумы по охране здоровья. Там призывали принять документ в первом чтении, обосновывая это активными мерами по борьбе с пандемией. Позже законопроект рекомендовали к принятию в Комитете Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.
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