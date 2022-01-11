Студента из Волгограда оштрафовали за фото нациста на сайте "Бессмертного полка"

Суд озвучил приговор студенту из Волгоградской области, опубликовавшему фото руководителя гестапо группенфюрера СС Генриха Мюллера на сайте "Бессмертного полка". Он оштрафован на 300 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе СКР.

"Денис Воронцов признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 354.1 УК РФ ("Реабилитация нацизма") и ч. 2 ст. 294 УК РФ ("Воспрепятствование следствию"). Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей", — уточнили в ведомстве.

Как отметили в СКР, своими действиями Воронцов публично выразил одобрение преступлений, установленных приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге. В ходе следствия студент отрицал, что имеет отношение к размещению фотографии нациста. Также уточняется, что он незаконно получил доступ к изъятому в ходе обыска телефону, удалил всю имевшуюся в нём информацию и уничтожил доказательства по уголовному делу.