Захарова: Эффективность миссии ОДКБ в Казахстане очевидна всему миру

Эффективность миротворческой миссии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане очевидна всему миру, а не признают этого только те, кто не пользуется интернетом. Об этом заявила в эфире телеканала "Россия-1" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Эффективность этой акции, этих шагов очевидна всему миру. Её могут не признать только те, кто вообще не следит за ситуацией, у кого нет интернета, например, или у кого нет просто желания зайти, почитать, посмотреть и послушать. Другого не дано", — отрезала дипломат.