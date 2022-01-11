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Захарова: Эффективность миссии ОДКБ в Казахстане очевидна всему миру

Пользу от работы миротворцев могут не признать только те, кто вообще не следит за ситуацией в республике или у кого нет интернета, считают в МИД.

11 января, 12:13

Российские миротворцы © Минобороны РФ

Эффективность миротворческой миссии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане очевидна всему миру, а не признают этого только те, кто не пользуется интернетом. Об этом заявила в эфире телеканала "Россия-1" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Эффективность этой акции, этих шагов очевидна всему миру. Её могут не признать только те, кто вообще не следит за ситуацией, у кого нет интернета, например, или у кого нет просто желания зайти, почитать, посмотреть и послушать. Другого не дано", — отрезала дипломат.

Шойгу: Миротворцы ОДКБ завершат миссию в Казахстане после полной стабилизации обстановки

Шойгу: Миротворцы ОДКБ завершат миссию в Казахстане после полной стабилизации обстановки

Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в Казахстан прибыли подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ. Ранее, в понедельник, президент страны Касым-Жомарт Токаев объявил, что вывод контингента ОДКБ из Казахстана начнётся через два дня. По его словам, операция по выводу войск займёт не более десяти дней.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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