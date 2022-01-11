Reuters: Белорусских лыжниц не пускают на Олимпиаду из-за поддержки оппозиции

Белорусские лыжницы Светлана Андриюк и Дарья Долидович не смогут принять участия в Олимпийских играх в Пекине из-за отстранения со стороны лыжной федерации страны, поводом для которого стала их поддержка оппозиции. Об этом пишет Reuters.

Как заявили сами спортсменки, Белорусская лыжная федерация отозвала их лицензию, в результате чего они не могут принимать участия в крупных стартах, в том числе квалификации Олимпийских игр.

"Спортивные власти дословно обвинили меня в поддержке оппозиции", — заявила Андриюк.