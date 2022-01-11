Reuters: Белорусских лыжниц не пускают на Олимпиаду из-за поддержки оппозиции
По словам спортсменок, их лицензии были отозваны, из-за чего они не могут принять участия в квалификационных стартах.
Фото © Shutterstock
Белорусские лыжницы Светлана Андриюк и Дарья Долидович не смогут принять участия в Олимпийских играх в Пекине из-за отстранения со стороны лыжной федерации страны, поводом для которого стала их поддержка оппозиции. Об этом пишет Reuters.
Как заявили сами спортсменки, Белорусская лыжная федерация отозвала их лицензию, в результате чего они не могут принимать участия в крупных стартах, в том числе квалификации Олимпийских игр.
"Спортивные власти дословно обвинили меня в поддержке оппозиции", — заявила Андриюк.
Говоря об отстранении, Долидович и вовсе заметила, что не понимает его причины, ведь публично она никогда не говорила о своих политических взглядах. Сама она намерена сейчас покинуть Белоруссию и переехать жить в Польшу. Добавим, что Дарья Долидович является дочерью Сергея Долидовича — единственного лыжника в истории, который принимал участие в семи Олимпийских играх.
С Большуновым и победительницей "Тур де ски" Непряевой: Назван состав сборной России по лыжным гонкам на Олимпиаду в Пекине
Прошлым летом с одной из представительниц страны случился похожий случай. В августе тренерский штаб сборной Белоруссии по лёгкой атлетике на Олимпиаде в Токио решил отправить Тимановскую домой. Спортсменка перед этим возмутилась, что её вынуждают бежать эстафету 4x400 метров, в то время как она должна была принять участие лишь в забеге на дистанцию 200 метров. Сама Тимановская отказалась возвращаться в страну и получила гуманитарную визу Польши. 4 августа она прилетела в Варшаву.
Комментариев: 0