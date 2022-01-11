Цены на новостройки в России за год выросли на треть

В крупных городах России стоимость квартир за 2021 год в среднем выросла на треть — до 93,6 тысячи рублей за квадратный метр. Больше всего жилплощадь подорожала в Сочи. Там квадратный метр обойдётся в среднем в 297 тысяч рублей, что в два раза больше, чем в прошлом году, выяснили специалисты портала "Мир квартир".

По оценке экспертов, стоимость новостроек в курортном городе взлетела из-за того, что там ввели мораторий на новое строительство. Количество предложений на рынке резко сократилось, и потому застройщики решили поднять цены, почти сравняв их с московскими. Столица, по подсчётам специалистов, заняла место лишь в середине списка. К концу 2021 года в Москве квадратный метр в новостройке подорожал на 26%, до 311 тысяч рублей, в Подмосковье — на 40%, до 156 тысяч, в Санкт-Петербурге — на 31%, до 197 тысяч, в Ленинградской области — на 37%, до 130 тысяч рублей.

"В Краснодаре рост составил за год 83,4%. В десятку самых подорожавших городов также вошли Мурманск (+60,3%), Улан-Удэ (+53,2%), Тверь (+52,1%), Новокузнецк (+51,3%), Калининград (+49,9%), Чита (+49,3%), Омск (+47,7%) и Белгород (+47%). Меньше всего в цене прибавили Хабаровск (+3,2%), Нижний Тагил (+7,4%), Махачкала (+9,1%)", — сообщает портал.