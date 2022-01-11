У большинства россиян "возраст сердца" оказался на 5 лет больше паспортного

У большинства россиян "возраст сердца" оказался на пять лет больше, чем биологический возраст самого человека. Это на один год больше, чем в 2020 году. Такие данные получены в рамках проекта "Измерь возраст своего сердца!", который организовали Российское кардиологическое общество и компания Bayer.

По результатам исследования, средний возраст участников проекта "по паспорту" составил 43 года, а средний "возраст сердца" — 48 лет. Специалисты предупреждают, что расхождение минимум на три года уже говорит о высоком риске развития сердечно-сосудистых заболеваний.

"Мы видим удручающие данные о росте смертности от болезней системы кровообращения, очень важно рассказывать населению о необходимости профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. К сожалению, риски ССЗ могут очень быстро приводить к действительно серьёзным последствиям и заболеваниям", — пояснил руководитель Российского кардиологического общества, академик РАН Шляхто Евгений Владимирович.

По словам эксперта, 72% участников теста мало уделяют внимания физической активности, у 59% наблюдается лишний вес, 16% имеют наследственную предрасположенность к сердечным недугам, 22% портят своё здоровье курением, а 17% страдают от повышенного холестерина. Все эти факторы увеличивают кардиориски.

Всего в исследовании участвовало более 200 000 человек в возрасте от 21 до 95 лет из разных регионов России.