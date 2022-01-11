Захарова призвала не ориентироваться на заявления США по итогам переговоров в Женеве

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова призвала не ориентироваться на заявления США, которые уже сделаны или будут сделаны по итогам обсуждения гарантий стратегической безопасности в Женеве.

"Пожалуйста, не ориентируйтесь на заявления американских лиц, которые не раз проявляли свою некомпетентность и непрофессионализм, а иногда просто были пойманы на прямом вранье", — рассказала она в эфире телеканала "Россия-1".