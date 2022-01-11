Захарова призвала не ориентироваться на заявления США по итогам переговоров в Женеве
По её словам, Вашингтон неоднократно был уличён во вранье, что говорит о некомпетентности и непрофессионализме американских лиц.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова призвала не ориентироваться на заявления США, которые уже сделаны или будут сделаны по итогам обсуждения гарантий стратегической безопасности в Женеве.
"Пожалуйста, не ориентируйтесь на заявления американских лиц, которые не раз проявляли свою некомпетентность и непрофессионализм, а иногда просто были пойманы на прямом вранье", — рассказала она в эфире телеканала "Россия-1".
Напомним, 10 января в Женеве прошли консультации России и США. Переговоры продолжались семь с половиной часов. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков охарактеризовал беседу как сложную, долгую, но при этом очень профессиональную и глубокую, "без попыток что-то приукрасить, обойти острые углы". Тем не менее представитель Госдепа на консультациях в Женеве отказалась "закрывать дверь в НАТО для какой-либо страны". По словам Венди Шерман, политика открытых дверей всегда была центральной для альянса. По этому пункту они не достигли понимания во время беседы с Рябковым.
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