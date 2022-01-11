Официальный представитель МИД Мария Захарова высмеяла заявление экс-главы польского МИД Радослава Сикорского, который пообещал, что Россия "получит по яйцам". Об этом одиозный политик написал на своей странице в "Твиттере", взволнованный словами российского министра Сергея Лаврова о том, что НАТО представляет из себя геополитический проект по освоению территорий, оставшихся после распада Организации Варшавского договора.

Сикорский ответил на эту реплику, не выбирая выражений и перейдя на откровенный жаргон, обозвав Россию в числе прочего "серийным насильником", которому, с его слов, пора ударить между ног. На последнюю фразу и обратила внимание Мария Захарова в своём телеграм-канале.

"Россия женского рода. Видимо, Сикорский стал жертвой концепции гендерного разнообразия", — посмеялась дипломат.