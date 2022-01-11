"Россия женского рода": Захарова высмеяла угрозы экс-главы польского МИД Сикорского об ударе между ног
Бывший дипломат Сикорский перешёл на угрозы и откровенный жаргон, взволнованный позицией российского МИД по поводу НАТО.
Фото © ТАСС/Пресс-служба МИД РФ/Adam Jagielak, © Getty Images/Adam Jagielak
Официальный представитель МИД Мария Захарова высмеяла заявление экс-главы польского МИД Радослава Сикорского, который пообещал, что Россия "получит по яйцам". Об этом одиозный политик написал на своей странице в "Твиттере", взволнованный словами российского министра Сергея Лаврова о том, что НАТО представляет из себя геополитический проект по освоению территорий, оставшихся после распада Организации Варшавского договора.
Сикорский ответил на эту реплику, не выбирая выражений и перейдя на откровенный жаргон, обозвав Россию в числе прочего "серийным насильником", которому, с его слов, пора ударить между ног. На последнюю фразу и обратила внимание Мария Захарова в своём телеграм-канале.
"Россия женского рода. Видимо, Сикорский стал жертвой концепции гендерного разнообразия", — посмеялась дипломат.
Напомним, что ранее российский сенатор Алексей Пушков предупредил Польшу о "коварном" исходе при вхождении Украины в НАТО. По его словам, Киев с лёгкостью может отодвинуть "опору Запада" в Восточной Европе "на задворки истории".
Комментариев: 0