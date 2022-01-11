Улицы Петербурга нарядят ко Дню Ленинградской победы

В Санкт-Петербурге в эти выходные, 15 и 16 января, начнут демонтаж новогодних украшений, который продлится в районе месяца. В первую очередь их снимут на тех адресах, где вскоре установят оборудование к празднованию Дня снятия блокады города Ленинграда, сообщил телеканалу "Санкт-Петербург" директор ГКУ "Городской центр рекламы и праздничного оформления" Андрей Чистяков.

В их число входят Невский проспект, площадь Победы, Пискарёвский проспект и другие центральные улицы. Дальнейший демонтаж пройдёт согласно графику. Все работы будут вестись параллельно друг другу. Спрятать все новогодние украшения города обратно в коробки планируют до 15 февраля.

Напомним, по поручению губернатора Александра Беглова новогодние украшения размещали не только на центральных улицах города, но и в спальных районах. Всего в этом году Петербург осветило более 3800 сияющих элементов.