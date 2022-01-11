В Алтайском крае произошло массовое убийство лошадей. Видео © VK / Инцидент Барнаул

В Алтайском крае неизвестные расстреляли более полусотни лошадей. Большинство из них — ещё неожеребившиеся кобылы или уже с жеребятами. По данному факту возбуждено уголовное дело, которое проконтролирует глава управления МВД по региону, сообщили в пресс-службе ведомства.

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"9 января в отдел полиции обратился житель села Алексеевка Петропавловского района с заявлением о том, что принадлежащие ему 53 лошади обнаружены мёртвыми. В настоящее время сотрудники полиции проводят серию оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", — отметили в управлении.

Животных обнаружили между сёлами Солоновка и Камышенка, где они были на так называемом свободном выпасе — самостоятельно добывали себе корм. Как рассказали Лайфу в правоохранительных органах, жители села Петропавловского катались по горам на снегоходах и увидели на поле убитых лошадей, после чего обратились в МВД. Всего у хозяина 68 голов, но на поле насчитали лишь 53 из них с ранениями в области лопатки — целились в сердце. При этом на месте не было гильз, но, судя по изъятым из животных пулям, по предварительным данным, стреляли из "мелкокалиберной винтовки".

Фото © LIFE

Сам владелец табуна сообщил правоохранителям, что он ещё до новогодних праздников ездил и пересчитывал лошадей, но в эту неделю почему-то не проведал. По его словам, особо ни с кем из местных не конфликтовал, однако мужчина упомянул, что был ссора с жителем села Алексеевка по поводу земель, где пасутся лошади.