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В Выксе бабушка выкинула двухлетнего внука из окна, он насмерть замёрз в сугробе

62-летняя женщина задержана, ей грозит до 20 лет лишения свободы за убийство малыша.

11 января, 10:57
<p>Место происшествия. Фото © <a href="https://nnovgorod.sledcom.ru/news/item/1646066/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СУ СК РФ по Нижегородской области</a></p>

Место происшествия. Фото © СУ СК РФ по Нижегородской области

В нижегородском городе Выксе у многоэтажного дома было обнаружено тело двухлетнего мальчика. По данным следствия, ребёнок погиб после того, как бабушка выбросила его из окна пятого этажа.

"В ходе расследования уголовного дела установлено, что к насильственной смерти двухлетнего мальчика причастна его родная бабушка. 62-летняя женщина задержана в качестве подозреваемой. В ближайшее время подозреваемой будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения", сообщается на сайте Следственного управления СК РФ по Нижегородской области.

По версии следователей, женщина выбросила ребёнка из окна, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Мальчик упал в сугроб, смерть наступила от переохлаждения. Бабушке предъявят обвинение по статье "Убийство малолетнего", ей грозит от восьми до 20 лет лишения свободы.

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Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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