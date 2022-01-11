В Выксе бабушка выкинула двухлетнего внука из окна, он насмерть замёрз в сугробе

В нижегородском городе Выксе у многоэтажного дома было обнаружено тело двухлетнего мальчика. По данным следствия, ребёнок погиб после того, как бабушка выбросила его из окна пятого этажа.

"В ходе расследования уголовного дела установлено, что к насильственной смерти двухлетнего мальчика причастна его родная бабушка. 62-летняя женщина задержана в качестве подозреваемой. В ближайшее время подозреваемой будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения", — сообщается на сайте Следственного управления СК РФ по Нижегородской области.

По версии следователей, женщина выбросила ребёнка из окна, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Мальчик упал в сугроб, смерть наступила от переохлаждения. Бабушке предъявят обвинение по статье "Убийство малолетнего", ей грозит от восьми до 20 лет лишения свободы.