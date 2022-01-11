Российские фигуристы провели первую тренировку перед чемпионатом Европы в Таллине
Уже завтра свои короткие программы презентуют мужчины-одиночники и спортивные пары.
Марк Кондратюк. Фото © Getty Images / Vladimir Pesnya / Epsilon
Российские фигуристы провели первую тренировку перед стартом чемпионата Европы в Таллине, сообщает Sport24.
Так, Марк Кондратюк и Андрей Мозалёв катали макеты своих программ без прыжков. Евгений Семененко же идеально исполнил тройной аксель, однако допустил ошибку на четверном тулупе и сальхове.
Добавим, что первые соревнования на чемпионате Европы пройдут завтра, 12 января. Сначала на лёд выйдут мужчины, которые презентуют свои короткие программы.
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