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Российские фигуристы провели первую тренировку перед чемпионатом Европы в Таллине

Уже завтра свои короткие программы презентуют мужчины-одиночники и спортивные пары.

11 января, 10:53

Марк Кондратюк. Фото © Getty Images / Vladimir Pesnya / Epsilon

Российские фигуристы провели первую тренировку перед стартом чемпионата Европы в Таллине, сообщает Sport24.

Так, Марк Кондратюк и Андрей Мозалёв катали макеты своих программ без прыжков. Евгений Семененко же идеально исполнил тройной аксель, однако допустил ошибку на четверном тулупе и сальхове.

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Добавим, что первые соревнования на чемпионате Европы пройдут завтра, 12 января. Сначала на лёд выйдут мужчины, которые презентуют свои короткие программы.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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