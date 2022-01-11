"Я не люблю русский футбол, к стенке бы всех за такие деньги, которые они получают! Вообще, мне нравится Английская премьер-лига, иногда смотрю испанский футбол, но он мягче, на мой вкус, это слабовато. Российская премьер-лига для меня — это не игра. Я не понимаю, как парни за такие деньги играют на столь плохом уровне", — заявил Лесун.