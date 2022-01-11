"К стенке бы всех за такие деньги": Олимпийский чемпион Лесун признался, что не любит российский футбол
При этом за год он может посмотреть буквально две игры с участием ведущих команд страны.
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Олимпийский чемпион 2016 года по современному пятиборью Александр Лесун в беседе с "Газетой.ru" рассказал, почему не любит российский футбол.
"Я не люблю русский футбол, к стенке бы всех за такие деньги, которые они получают! Вообще, мне нравится Английская премьер-лига, иногда смотрю испанский футбол, но он мягче, на мой вкус, это слабовато. Российская премьер-лига для меня — это не игра. Я не понимаю, как парни за такие деньги играют на столь плохом уровне", — заявил Лесун.
Он также признался, что за год может посмотреть буквально пару игр с участием ведущих команд страны. По словам Лесуна, ему непонятно отношение людей к футболистам, за которыми следят ежедневно, однако не чтят спортивных героев, которые выигрывают Олимпиады.
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