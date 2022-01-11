Песков назвал задержание в Казахстане невиновного музыканта Рузахунова единичным случаем

История с задержанием в Казахстане киргизского музыканта Викрама Рузахунова не должна ставить под сомнение серьёзность террористической угрозы в стране, потому что этот случай был единичным. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Это ничего не значит. Одиночный случай не повод для выстраивания каких-то тенденций, тем более на фоне таких крупномасштабных событий, которые имели место неделей раньше в Алма-Ате", — сказал Песков журналистам.