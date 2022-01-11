Песков назвал задержание в Казахстане невиновного музыканта Рузахунова единичным случаем
По его словам, на фоне столь масштабных событий такая ситуация не повод выстраивать тенденцию.
Викрам Рузахунов. © Instagram / vicrammusic
История с задержанием в Казахстане киргизского музыканта Викрама Рузахунова не должна ставить под сомнение серьёзность террористической угрозы в стране, потому что этот случай был единичным. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Это ничего не значит. Одиночный случай не повод для выстраивания каких-то тенденций, тем более на фоне таких крупномасштабных событий, которые имели место неделей раньше в Алма-Ате", — сказал Песков журналистам.
Напомним, ранее Казахстан опубликовал ролик, на котором один из задержанных за беспорядки признаётся в участии в протестах за деньги. Судя по внешнему виду, мужчина был избит. На опубликованном видео жители Киргизии опознали известного джазового музыканта Викрама Рузахунова. Власти республики направили Казахстану ноту в связи со случившимся. Кроме того, жители Бишкека вышли на митинг из-за задержания артиста. В результате музыканта освободили, после чего он вернулся на родину.
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