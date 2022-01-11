Артистка Black Star НАZИМА рассказала, как пряталась в самолёте в захваченном аэропорту Алма-Аты

Казахстанская певица НАZИМА (Назима Жанибекова), которая выпускает песни на лейбле Black Star, по стечению обстоятельств оказалась в самой гуще событий, происходивших в последние дни в Казахстане. В беседе с изданием "Газета.Ru" артистка рассказала, что пыталась улететь из города в момент штурма аэропорта.

В Алма-Ату Назима прилетела 4 января. На следующий день у неё был запланирован концерт, но его отменили. Узнала она об этом, когда пыталась переждать протесты в гостиничном номере. Получив неприятное известие, артистка решила лететь в Москву ближайшим рейсом, но не успела.

"Я успела добежать до гейта, когда уже в окно было видно, как наступают захватчики. Дверь в самолёт закрыли сразу за людьми, которые вбежали на рейс. Самолёт отъехал от трапа: я надеялась, что мы сейчас взлетим. Но мы остановились, пилот объявил о том, что аэропорт захвачен и мы не можем взлететь, нет связи с диспетчерской", — вспоминает певица.

Пассажиры остались в самолёте и опустили шторки иллюминаторов, чтобы их не заметили захватчики. Так они просидели 15 часов, после чего пассажирам предоставили гостиницу. Однако Назима решила попытаться уехать в родной город Шымкент, нашла машину и даже договорилась о месте и времени встречи.