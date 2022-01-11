Политолог Чеботарёв счёл неожиданной кандидатуру нового премьера Казахстана, который "дистанцирован от элит"
По мнению эксперта политолога, назначенный сегодня Алихан Смаилов справится с возложенными на него обязанностями.
Алихан Смаилов. Фото © ТАСС / Пресс-служба президента Казахстана
Казахстанский политолог Андрей Чеботарёв признался, что не ожидал назначения Алихана Смаилова на пост премьер-министра республики, поскольку он дистанцирован от элит. Однако, по мнению эксперта, именно такой человек сейчас и необходим во главе правительства.
"Я ожидал, что будет назначен другой человек — Канат Бозумбаев, это нынешний аким Алма-Атинской области, один из людей, близких к президенту Касыму-Жомарту Токаеву, достаточно серьёзный управленец. А Алихан Смаилов — действительно, это больше технократ, но именно сейчас, видимо, для президента это необходимо, потому что Смаилова прежде всего отличает дистанцированность от наших внутриэлитных групп влияния. То есть нельзя сказать, что он "чей-то человек“ и на кого-то ориентируется", — цитирует Чеботарёва телеканал "360".
По мнению политолога, новый премьер справится с возложенными на него обязанностями.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство во главе с Аскаром Маминым ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. 11 января президент Касым-Жомарт Токаев предложил на должность премьер-министра страны бывшего первого вице-премьера Алихана Смаилова, и парламент кандидатуру поддержал.
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