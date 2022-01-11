Политолог Чеботарёв счёл неожиданной кандидатуру нового премьера Казахстана, который "дистанцирован от элит"

Казахстанский политолог Андрей Чеботарёв признался, что не ожидал назначения Алихана Смаилова на пост премьер-министра республики, поскольку он дистанцирован от элит. Однако, по мнению эксперта, именно такой человек сейчас и необходим во главе правительства.

"Я ожидал, что будет назначен другой человек — Канат Бозумбаев, это нынешний аким Алма-Атинской области, один из людей, близких к президенту Касыму-Жомарту Токаеву, достаточно серьёзный управленец. А Алихан Смаилов — действительно, это больше технократ, но именно сейчас, видимо, для президента это необходимо, потому что Смаилова прежде всего отличает дистанцированность от наших внутриэлитных групп влияния. То есть нельзя сказать, что он "чей-то человек“ и на кого-то ориентируется", — цитирует Чеботарёва телеканал "360".