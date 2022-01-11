На новогодних каникулах россияне скупали на AliExpress смартфоны, умные часы и товары для кошек
А самым дорогим товаром, купленным в праздники, стала игровая видеокарта GeForce RTX 3090 VENTUS 3X 24G OC.
© Pexels
Смартфоны возглавили рейтинг самых продаваемых товаров на "AliExpress-Россия" во время новогодних праздников. Об этом говорится в исследовании, предоставленном Лайфу торговой площадкой. На втором месте — умные устройства вроде часов, фитнес-браслетов и пульсометров. Третьими в списке оказались ноутбуки. Также в топ-5 рейтинга попали гаджеты для уборки дома и телевизоры. А самым дорогим товаром, купленным в праздничные дни, стала игровая видеокарта GeForce RTX 3090 VENTUS 3X 24G OC, указано в материалах исследования.
В топ неожиданно выбились и товары для кошек — спрос на них, по данным интернет-площадки "AliExpress-Россия", увеличился в 18 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, во время праздников пользователи интересовались товарами для ремонта и обустройства квартиры или дома. Например, среди локальных категорий в 10 раз вырос спрос на краску и материалы для обработки стен, в 9 раз — спрос на электроинструменты, в 8,8 раза — на сантехнику, в 5,4 раза — на инструменты для дома и сада, в 3,3 раза — на сварочное оборудование. Вместе с тем в первую новогоднюю неделю спрос на стиральные машины от локальных продавцов вырос в 6,6 раза, на посудомоечные машины — в 3,2 раза, а на холодильники и морозильные камеры — почти в 6 раз.
Ранее Лайф писал, что перед новогодними праздниками в России вырос в 1,6 раза спрос на туристическое и лыжное снаряжение. Особой популярностью в этой категории пользуются перчатки для трекинга, противотуманные лыжные очки и горнолыжные шлемы. Также выяснилось, что самыми популярными направлениями для соотечественников в каникулы стали Москва (доля пассажиров 22,5%), Петербург (9,7%), Сочи (7,6%), Симферополь (6,9%) и Краснодар (3,7%).
А согласно другому исследованию, российские мужчины в 2021 году стали тратить на одежду вдвое больше денег, чем обычно. Однако женщины всё равно потратили примерно в пять раз больше, чем противоположный пол.
Лента новостей
Депутат Цунаева назвала эффективной мерой поддержки россиян введение продуктовых карточек
сегодня в 10:26
"Это было страшно": Мэр Алма-Аты Сагинтаев назвал спланированным покушение на его убийство в ходе беспорядков
сегодня в 10:16
Синоптик Тишковец предупредил москвичей о надвигающихся морозах и барическом "днище"
сегодня в 10:09
Комментариев: 0