На новогодних каникулах россияне скупали на AliExpress смартфоны, умные часы и товары для кошек

Смартфоны возглавили рейтинг самых продаваемых товаров на "AliExpress-Россия" во время новогодних праздников. Об этом говорится в исследовании, предоставленном Лайфу торговой площадкой. На втором месте — умные устройства вроде часов, фитнес-браслетов и пульсометров. Третьими в списке оказались ноутбуки. Также в топ-5 рейтинга попали гаджеты для уборки дома и телевизоры. А самым дорогим товаром, купленным в праздничные дни, стала игровая видеокарта GeForce RTX 3090 VENTUS 3X 24G OC, указано в материалах исследования.

В топ неожиданно выбились и товары для кошек — спрос на них, по данным интернет-площадки "AliExpress-Россия", увеличился в 18 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, во время праздников пользователи интересовались товарами для ремонта и обустройства квартиры или дома. Например, среди локальных категорий в 10 раз вырос спрос на краску и материалы для обработки стен, в 9 раз — спрос на электроинструменты, в 8,8 раза — на сантехнику, в 5,4 раза — на инструменты для дома и сада, в 3,3 раза — на сварочное оборудование. Вместе с тем в первую новогоднюю неделю спрос на стиральные машины от локальных продавцов вырос в 6,6 раза, на посудомоечные машины — в 3,2 раза, а на холодильники и морозильные камеры — почти в 6 раз.