"Это было страшно": Мэр Алма-Аты Сагинтаев назвал спланированным покушение на его убийство в ходе беспорядков
По словам градоначальника, вооружённые злоумышленники были информированы о его маршруте.
© Telegram / SHOT
Мэр Алма-Аты Бакытжан Сагинтаев назвал спланированным обстрел, под который он попал в центре города © Telegram / SHOT
Попавший под обстрел 5 января мэр Алма-Аты Бакытжан Сагинтаев рассказал детали нападения. Градоначальник уверен, что атака была спланирована, пишет телеграм-канал SHOT.
По словам Сагинтаева, всё произошло глубокой ночью после зачистки Акимата силами спецслужб республики. Несмотря на время, мэр решил поехать на площадь перед зданием, но по пути их встретили боевики.
"Они знали, что я выехал. Они знали, по какой дороге я еду. Они знали, когда я поворачиваю. Они меня встретили с моими коллегами и завели вглубь. И тут началась стрельба. Автоматная очередь. Это было страшно", — вспоминает Сагинтаев.
По словам мэра, стрельба велась из кустов, повсюду летали трассирующие пули. Спастись от гибели удалось благодаря водителю, который смог вывезти их из опасной зоны, несмотря на то что он был ранен в результате обстрела, добавил Сагинтаев.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в Казахстан прибыли подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ. А 7 января власти республики ввели красный уровень террористической опасности.
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