Мэр Алма-Аты Бакытжан Сагинтаев назвал спланированным обстрел, под который он попал в центре города © Telegram / SHOT

Попавший под обстрел 5 января мэр Алма-Аты Бакытжан Сагинтаев рассказал детали нападения. Градоначальник уверен, что атака была спланирована, пишет телеграм-канал SHOT.

По словам Сагинтаева, всё произошло глубокой ночью после зачистки Акимата силами спецслужб республики. Несмотря на время, мэр решил поехать на площадь перед зданием, но по пути их встретили боевики.

"Они знали, что я выехал. Они знали, по какой дороге я еду. Они знали, когда я поворачиваю. Они меня встретили с моими коллегами и завели вглубь. И тут началась стрельба. Автоматная очередь. Это было страшно", — вспоминает Сагинтаев.