Жителей Нур-Султана попросили не кормить дежурящих на улицах военных

Жителей Нур-Султана попросили не кормить дежурящих на улицах сотрудников правоохранительных органов. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале "Sputnik Казахстан" со ссылкой на комендатуру города. Там отметили, что полицейские и военные обеспечены всем необходимым.

"Силовики обеспечены горячим трёхразовым питанием, медикаментами. Работа организована посменно", — говорится в сообщении.

В комендатуре выразили благодарность казахстанцам за их участие и неравнодушие, а также предупредили, что не стоит верить сообщениям с просьбами о помощи дежурным на блокпостах.