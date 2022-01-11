Жителей Нур-Султана попросили не кормить дежурящих на улицах военных
В комендатуре города сообщили, что силовики обеспечены трёхразовым питанием и медикаментами.
Жители Нур-Султана доставили горячую еду военным на блокпостах. Кадр из видео © Telegram / Sputnik Казахстан
Жителей Нур-Султана попросили не кормить дежурящих на улицах сотрудников правоохранительных органов. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале "Sputnik Казахстан" со ссылкой на комендатуру города. Там отметили, что полицейские и военные обеспечены всем необходимым.
"Силовики обеспечены горячим трёхразовым питанием, медикаментами. Работа организована посменно", — говорится в сообщении.
В комендатуре выразили благодарность казахстанцам за их участие и неравнодушие, а также предупредили, что не стоит верить сообщениям с просьбами о помощи дежурным на блокпостах.
Ранее сообщалось, что добровольцы доставили горячую еду военным, которые охраняют блокпосты на въезде в Нур-Султан. Волонтёры угостили силовиков пирожками и горячим чаем. Кроме того, группа активистов заявляла, что готова по первому зову оказать помощь и защищать мирных граждан от мародёрства, а также охранять гособъекты и предприятия.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в Казахстан прибыли подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ. А 7 января власти республики ввели красный уровень террористической опасности. Во время беспорядков было задержано несколько тысяч человек, среди них много иностранцев.
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