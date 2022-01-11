Синоптик Тишковец предупредил москвичей о надвигающихся морозах и барическом "днище"

На Москву надвигаются самые сильные в наступившем году морозы, но в скором времени резко потеплеет и упадёт давление, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В Центральной России в предстоящие сутки в тыл циклона суровый нордический ветер будет закачивать более студёные воздушные массы полярного происхождения с температурным фоном на пять–семь градусов ниже климатической нормы", — рассказал метеоролог в своём инстаграме.

Так, предстоящей ночью морозы в столице окрепнут до -15...-17 градусов, а в области столбики термометров опустятся до -12...-17 на юге и до -17...-22 — на севере. При этом дневная температура будет держаться в диапазоне -11...-13. Тишковец подчеркнул, что это самые низкие показатели в наступившем году.

По словам синоптика, морозы продержатся двое суток, а в пятницу, 14 января, резко потеплеет. В связи со стремительным потеплением показания барометров буквально обрушатся на самое "барическое днище" — с 757 до 720 миллиметров ртутного столба, то есть аж на 37 миллиметров ртутного столба. Это, кстати, негативным образом может сказаться на здоровье метеозависимых людей.