Депутат Цунаева назвала эффективной мерой поддержки россиян введение продуктовых карточек

По мнению собеседницы Лайфа, государству необходимо трезво оценить готовность системы к такой адресной помощи.

Идея о введении продуктовых карточек для малоимущих воспринимается россиянами неоднозначно, так как в общественном сознании она рассматривается как некое признание того, что страна находится в тяжёлом положении, объяснила первый зампредседателя Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева. Однако, по её мнению, это может стать эффективной мерой поддержки.

"Тема продуктовых карточек в историческом сознании звучит как синоним тяжёлого времени, которая касалась сначала в годы Великой Отечественной войны, потом в годы перестройки во время тотального дефицита", — сказала она Лайфу.

Продуктовые карточки обсуждаются в связи с серьёзными темами: как остановить рост цен на продукты, как поддержать семьи, которые имеют не очень высокий достаток. В данном случае карточки могут оказаться эффективной мерой поддержки, но для этого, по мнению Цунаевой, необходимо понять, насколько государственная система готова адресно помогать людям с продуктами. Ведь это подразумевает не только определённый набор товаров, но и договор с бизнесом и отработанную систему социального обеспечения.

"Насколько мы готовы к таким действиям? Посыл на самом деле добрый — поддержать людей, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Если вся система отработана и это будет эффективная мера, то в принципе можно на неё пойти. Но здесь нужно трезво оценить возможности", — предупредила Цунаева.