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Ростовского депутата Литвинова исключили из "Единой России" после дебоша в ресторане

Также в его отношении открыто несколько исполнительных производств из-за неуплаты налогов и сборов.

11 января, 10:41
<p>Полицейские задерживают Литвинова. Фото © <a href="https://bloknot-rostov.ru/news/debosh-u-rostovskogo-restorana-magadan-ustroil-dep-1435543" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Блокнот-Ростов"</a></p>

Полицейские задерживают Литвинова. Фото © "Блокнот-Ростов"

Депутата "Единой России" Вадима Литвинова исключили из партии после того, как в СМИ появилась информация о том, что он устроил потасовку в ресторане в Ростове-на-Дону, пытался пьяным пройти в заведение, угрожал оружием персоналу и приехавшим на вызов полицейским.

После конфликта 46-летний депутат пытался скрыться на своём внедорожнике, однако его оперативно задержали, сообщает издание "Блокнот-Ростов" со ссылкой на правоохранительные органы. В салоне его автомобиля полицейские обнаружили пистолет и ружьё "Сайга". По данным издания, за Литвиновым числится несколько неоплаченных штрафов, также в его отношении открыты исполнительные производства из-за неуплаты налогов и сборов.

"Обращаем внимание, что Вадим Литвинов в настоящее время не является членом партии "Единая Россия". В конце декабря было принято решение о его исключении из депутатского объединения партии "Единая Россия" в городской думе города Шахты",говорится на официальном сайте партии.

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Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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