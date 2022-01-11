Ростовского депутата Литвинова исключили из "Единой России" после дебоша в ресторане

Депутата "Единой России" Вадима Литвинова исключили из партии после того, как в СМИ появилась информация о том, что он устроил потасовку в ресторане в Ростове-на-Дону, пытался пьяным пройти в заведение, угрожал оружием персоналу и приехавшим на вызов полицейским.

После конфликта 46-летний депутат пытался скрыться на своём внедорожнике, однако его оперативно задержали, сообщает издание "Блокнот-Ростов" со ссылкой на правоохранительные органы. В салоне его автомобиля полицейские обнаружили пистолет и ружьё "Сайга". По данным издания, за Литвиновым числится несколько неоплаченных штрафов, также в его отношении открыты исполнительные производства из-за неуплаты налогов и сборов.

"Обращаем внимание, что Вадим Литвинов в настоящее время не является членом партии "Единая Россия". В конце декабря было принято решение о его исключении из депутатского объединения партии "Единая Россия" в городской думе города Шахты", — говорится на официальном сайте партии.