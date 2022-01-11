В школе на Чукотке объяснили приготовление запеканки для учеников с помощью дрели

В чукотской школе признались, что готовили творожную запеканку ученикам при помощи строительной дрели из-за сломанного миксера. Это якобы был единичный случай. Кухонный миксер отремонтировали уже на следующий день, рассказал секретарь Центра образования села Лаврентия, где произошёл инцидент.

"Это произошло в выходной день, когда у нас сломался миксер промышленный. Работник взял эту дрель, она новая, не была в использовании", — сообщил он в беседе с телеканалом "360".

О произошедшем стало известно после жалобы одного из сотрудников заведения и появления фотографии с дрелью на школьной кухне в соцсетях. Прокуратура уже завела административные дела на само учебное учреждение и его директора, сообщается на сайте ведомства. Их оштрафовали на 110 000 и 3000 рублей соответственно.