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В школе на Чукотке объяснили приготовление запеканки для учеников с помощью дрели

Директора и само учебное заведение уже оштрафовали на 3000 и 110 000 рублей соответственно.

11 января, 10:35
<p>Фото © Телеграм / <a href="https://t.me/sibirmedia" target="_blank" rel="noopener noreferrer">сибирьмедиа</a></p>

Фото © Телеграм / сибирьмедиа

В чукотской школе признались, что готовили творожную запеканку ученикам при помощи строительной дрели из-за сломанного миксера. Это якобы был единичный случай. Кухонный миксер отремонтировали уже на следующий день, рассказал секретарь Центра образования села Лаврентия, где произошёл инцидент.

"Это произошло в выходной день, когда у нас сломался миксер промышленный. Работник взял эту дрель, она новая, не была в использовании", сообщил он в беседе с телеканалом "360".

О произошедшем стало известно после жалобы одного из сотрудников заведения и появления фотографии с дрелью на школьной кухне в соцсетях. Прокуратура уже завела административные дела на само учебное учреждение и его директора, сообщается на сайте ведомства. Их оштрафовали на 110 000 и 3000 рублей соответственно.

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Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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