В школе на Чукотке объяснили приготовление запеканки для учеников с помощью дрели
Директора и само учебное заведение уже оштрафовали на 3000 и 110 000 рублей соответственно.
Фото © Телеграм / сибирьмедиа
В чукотской школе признались, что готовили творожную запеканку ученикам при помощи строительной дрели из-за сломанного миксера. Это якобы был единичный случай. Кухонный миксер отремонтировали уже на следующий день, рассказал секретарь Центра образования села Лаврентия, где произошёл инцидент.
"Это произошло в выходной день, когда у нас сломался миксер промышленный. Работник взял эту дрель, она новая, не была в использовании", — сообщил он в беседе с телеканалом "360".
О произошедшем стало известно после жалобы одного из сотрудников заведения и появления фотографии с дрелью на школьной кухне в соцсетях. Прокуратура уже завела административные дела на само учебное учреждение и его директора, сообщается на сайте ведомства. Их оштрафовали на 110 000 и 3000 рублей соответственно.
Ранее Лайф писал, что в селе Лямбирь в Мордовии 41-летний учитель физкультуры и ОБЖ выстрелил из травматического пистолета в директора школы и её мужа. Оба были госпитализированы. Причиной конфликта называется личная неприязнь.
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