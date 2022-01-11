Песков не увидел связи между отъездом публициста Шендеровича и его статусом иноагента
Представитель Кремля предположил, что в данном случае речь идёт скорее о "попытке скрыться от рассмотрения в суде претензий", которые писателю предъявили оппоненты.
Журналист Виктор Шендерович. Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий
В Кремле считают, что отъезд публициста Виктора Шендеровича* из России не связан с внесением его в реестр СМИ-иноагентов, а является попыткой скрыться от разбирательств в суде. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это не может быть исходом объявления иностранным агентом, потому что собственно наименование иностранным агентом не ограничивает ни в правах, не ограничивает ни в возможности осуществлять деятельность, ни в чём... Если я правильно понял сообщения СМИ, то речь идёт о том, что в своё время он совершил какие-то или высказывания, или публикации с некими утверждениями, которые сейчас оспариваются в суде", — сказал представитель Кремля, предположив, что отъезд Шендеровича может быть "попыткой скрыться от рассмотрения в суде претензий его оппонентов".
Напомним, ранее Шендерович сам сообщил, что решил уехать из России из-за заявления юристов компании "Конкорд" о возбуждении уголовного дела по статье "Клевета". Он заявил, что продолжит "исполнять функцию иностранного агента снаружи от родины".
* Включён в список СМИ – иностранных агентов.
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