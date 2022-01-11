Песков не увидел связи между отъездом публициста Шендеровича и его статусом иноагента

В Кремле считают, что отъезд публициста Виктора Шендеровича* из России не связан с внесением его в реестр СМИ-иноагентов, а является попыткой скрыться от разбирательств в суде. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это не может быть исходом объявления иностранным агентом, потому что собственно наименование иностранным агентом не ограничивает ни в правах, не ограничивает ни в возможности осуществлять деятельность, ни в чём... Если я правильно понял сообщения СМИ, то речь идёт о том, что в своё время он совершил какие-то или высказывания, или публикации с некими утверждениями, которые сейчас оспариваются в суде", — сказал представитель Кремля, предположив, что отъезд Шендеровича может быть "попыткой скрыться от рассмотрения в суде претензий его оппонентов".