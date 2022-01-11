Публицист Шендерович заявил об отъезде из России из-за возможного уголовного дела

Публицист Виктор Шендерович* сообщил, что решил уехать из России из-за заявления юристов компании "Конкорд" предпринимателя Евгения Пригожина о возбуждении уголовного дела по статье "Клевета". Об этом он написал на своей странице в "Фейсбуке".

"Но от личного участия в уголовном деле, которое мне светит по заявлению... Пригожина, я, пожалуй, воздержусь. <…> И я принял решение переждать снаружи", — заявил Шендерович.

Публицист добавил, что продолжит "исполнять функцию иностранного агента снаружи от родины".

В конце декабря Минюст РФ внёс Шендеровича и ещё нескольких лиц в реестр СМИ-иноагентов. В ведомстве указали, что эти люди "систематически распространяют материалы, получая иностранное финансирование".