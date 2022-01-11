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Публицист Шендерович заявил об отъезде из России из-за возможного уголовного дела

Он отметил, что продолжит "исполнять функцию иностранного агента снаружи от родины".

11 января, 08:07
<p>Виктор Шендерович © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Виктор Шендерович © ТАСС / Валерий Шарифулин

Публицист Виктор Шендерович* сообщил, что решил уехать из России из-за заявления юристов компании "Конкорд" предпринимателя Евгения Пригожина о возбуждении уголовного дела по статье "Клевета". Об этом он написал на своей странице в "Фейсбуке".

"Но от личного участия в уголовном деле, которое мне светит по заявлению... Пригожина, я, пожалуй, воздержусь. <…> И я принял решение переждать снаружи", — заявил Шендерович.

Публицист добавил, что продолжит "исполнять функцию иностранного агента снаружи от родины".

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В конце декабря Минюст РФ внёс Шендеровича и ещё нескольких лиц в реестр СМИ-иноагентов. В ведомстве указали, что эти люди "систематически распространяют материалы, получая иностранное финансирование".

* Включён в список СМИ – иностранных агентов.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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