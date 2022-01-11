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Полузащитник сборной России Головин может продолжить карьеру в Англии

Ранее сообщалось об интересе к нему со стороны "Эвертона", однако информация не нашла подтверждения.

11 января, 11:00

Фото © РФС / Михаил Шапаев

Полузащитник сборной России по футболу и "Монако" Александр Головин может продолжить карьеру в английском клубе "Вест Хэм", сообщает "РБ-Спорт".

По информации издания, лондонцы проявляют интерес к клубу, однако пока проходят лишь консультации и сбор информации на тему того, насколько переход будет интересен самому Головину.

СМИ: "Монако" может отпустить Головина в "Эвертон" за 47 миллионов евро

СМИ: "Монако" может отпустить Головина в "Эвертон" за 47 миллионов евро

Добавим, что в текущем сезоне Александр Головин провёл 13 матчей, в которых забил два мяча и столько же раз отдал результативные передачи.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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