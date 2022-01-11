Полузащитник сборной России Головин может продолжить карьеру в Англии

Полузащитник сборной России по футболу и "Монако" Александр Головин может продолжить карьеру в английском клубе "Вест Хэм", сообщает "РБ-Спорт".

По информации издания, лондонцы проявляют интерес к клубу, однако пока проходят лишь консультации и сбор информации на тему того, насколько переход будет интересен самому Головину.