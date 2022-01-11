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СМИ опубликовали кадры первой тренировки Джоковича на Australian Open после решения суда

Спортсмену сначала грозила депортация, однако позднее решение было отменено, что позволит ему выступить на первом большом турнире года.

11 января, 11:21

Американский Bloomberg Quicktake в своём твиттере опубликовал кадры первой тренировки сербского теннисиста Новака Джоковича перед стартом Australian Open. Примечательно, что сняты они были с вертолёта.

На кадрах видно, как он проводит занятие прямо на корте, а за его пределами разминает мышцы ног вместе с тренерами. Добавим, что турнир пройдёт с 17 по 30 января в Мельбурне.

Джоковичу грозит до года тюрьмы за предоставление ложной информации при въезде в Австралию

Джоковичу грозит до года тюрьмы за предоставление ложной информации при въезде в Австралию

Ранее Лайф сообщал, что в начале января Джоковича задержали в аэропорту Мельбурна, куда он прибыл для участия в первом турнире Большого шлема нынешнего сезона Australian Open. Представители команды сербского спортсмена запросили тип австралийской визы, который не выдаётся обладателям медицинского отвода от вакцинации против коронавирусной инфекции. 10 января Австралийский федеральный суд в Мельбурне удовлетворил апелляцию Джоковича, оспорившего аннулирование своей визы и решение о депортации, принятое погранслужбой страны.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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