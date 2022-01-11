СМИ опубликовали кадры первой тренировки Джоковича на Australian Open после решения суда
Спортсмену сначала грозила депортация, однако позднее решение было отменено, что позволит ему выступить на первом большом турнире года.
Djokovic is back training in Melbourne to vie for a record 21st Grand Slam victory.— Bloomberg Quicktake (@Quicktake) January 11, 2022
Meanwhile the Australian government is deciding if it will seek to deport him again https://t.co/oaBeYwqhjj pic.twitter.com/eWxHUXjvyX
Американский Bloomberg Quicktake в своём твиттере опубликовал кадры первой тренировки сербского теннисиста Новака Джоковича перед стартом Australian Open. Примечательно, что сняты они были с вертолёта.
На кадрах видно, как он проводит занятие прямо на корте, а за его пределами разминает мышцы ног вместе с тренерами. Добавим, что турнир пройдёт с 17 по 30 января в Мельбурне.
Ранее Лайф сообщал, что в начале января Джоковича задержали в аэропорту Мельбурна, куда он прибыл для участия в первом турнире Большого шлема нынешнего сезона Australian Open. Представители команды сербского спортсмена запросили тип австралийской визы, который не выдаётся обладателям медицинского отвода от вакцинации против коронавирусной инфекции. 10 января Австралийский федеральный суд в Мельбурне удовлетворил апелляцию Джоковича, оспорившего аннулирование своей визы и решение о депортации, принятое погранслужбой страны.
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