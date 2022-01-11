СМИ опубликовали кадры первой тренировки Джоковича на Australian Open после решения суда

Djokovic is back training in Melbourne to vie for a record 21st Grand Slam victory.



Meanwhile the Australian government is deciding if it will seek to deport him again https://t.co/oaBeYwqhjj pic.twitter.com/eWxHUXjvyX — Bloomberg Quicktake (@Quicktake) January 11, 2022

Американский Bloomberg Quicktake в своём твиттере опубликовал кадры первой тренировки сербского теннисиста Новака Джоковича перед стартом Australian Open. Примечательно, что сняты они были с вертолёта.

На кадрах видно, как он проводит занятие прямо на корте, а за его пределами разминает мышцы ног вместе с тренерами. Добавим, что турнир пройдёт с 17 по 30 января в Мельбурне.