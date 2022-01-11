Петербургские вузы разрешат студентам из Казахстана сдать сессию дистанционно

"В настоящее время, в частности, объективной и уважительной причиной для предоставления индивидуального графика или академического отпуска может быть сложная ситуация и пребывание студента на территории Казахстана (например, проблема отсутствия интернет-связи для удалённого обучения и другие проблемы)", — сообщили в СПбГУ газете "Петербургский дневник" .

В этом году в университете обучается более 800 студентов из Казахстана и более 200 из них сейчас находятся у себя на родине. Для них вуз открыл круглосуточную горячую линию. Там все желающие могут узнать информацию о возвращении в Россию, пересечении границы, а также задать вопросы, связанные с учебным процессом.