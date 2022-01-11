Петербургские вузы разрешат студентам из Казахстана сдать сессию дистанционно
В этом году в СПбГУ обучается более 800 казахстанцев и более 200 из них сейчас находятся у себя на родине.
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Санкт-Петербургский государственный университет и Политехнический университет Петра Великого разрешили студентам из Казахстана сдать сессию дистанционно. Также в связи со сложной ситуацией в стране вузы готовы предоставить учащимся индивидуальный график аттестации или академический отпуск.
"В настоящее время, в частности, объективной и уважительной причиной для предоставления индивидуального графика или академического отпуска может быть сложная ситуация и пребывание студента на территории Казахстана (например, проблема отсутствия интернет-связи для удалённого обучения и другие проблемы)", — сообщили в СПбГУ газете "Петербургский дневник".
В этом году в университете обучается более 800 студентов из Казахстана и более 200 из них сейчас находятся у себя на родине. Для них вуз открыл круглосуточную горячую линию. Там все желающие могут узнать информацию о возвращении в Россию, пересечении границы, а также задать вопросы, связанные с учебным процессом.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в Казахстан прибыли подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ. А 7 января власти республики ввели красный уровень террористической опасности. Во время беспорядков было задержано несколько тысяч человек, среди них много иностранцев.
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