"Краснодар" отдал футболиста Намли в аренду роттердамской "Спарте"

Датский хавбек "Краснодара" Юнес Намли на правах аренды перешёл в роттердамскую "Спарту". Об этом сообщается на сайте российского футбольного клуба.

В 2019 году Намли перешёл в "Краснодар" из голландского "Зволле", подписав контракт на четыре года. Предыдущие два года он провёл в американском "Колорадо Рэпидс", где также выступал на правах аренды.