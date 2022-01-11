"Краснодар" отдал футболиста Намли в аренду роттердамской "Спарте"
27-летний полузащитник будет выступать за голландский клуб до конца сезона.
Фото © ФК "Краснодар"
Датский хавбек "Краснодара" Юнес Намли на правах аренды перешёл в роттердамскую "Спарту". Об этом сообщается на сайте российского футбольного клуба.
27-летний полузащитник проведёт в голландском клубе остаток сезона. Срок аренды истекает 30 июня 2022 года.
В 2019 году Намли перешёл в "Краснодар" из голландского "Зволле", подписав контракт на четыре года. Предыдущие два года он провёл в американском "Колорадо Рэпидс", где также выступал на правах аренды.
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Всего Намли сыграл за "Краснодар" 18 матчей во всех турнирах. На его счету один гол и одна результативная передача.
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