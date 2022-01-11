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"Краснодар" отдал футболиста Намли в аренду роттердамской "Спарте"

27-летний полузащитник будет выступать за голландский клуб до конца сезона.

11 января, 11:28
<p>Фото © ФК "Краснодар"</p>

Фото © ФК "Краснодар"

Датский хавбек "Краснодара" Юнес Намли на правах аренды перешёл в роттердамскую "Спарту". Об этом сообщается на сайте российского футбольного клуба.

27-летний полузащитник проведёт в голландском клубе остаток сезона. Срок аренды истекает 30 июня 2022 года.

В 2019 году Намли перешёл в "Краснодар" из голландского "Зволле", подписав контракт на четыре года. Предыдущие два года он провёл в американском "Колорадо Рэпидс", где также выступал на правах аренды.

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Всего Намли сыграл за "Краснодар" 18 матчей во всех турнирах. На его счету один гол и одна результативная передача.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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