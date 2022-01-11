Пропавшую в 2013 году девушку с синдромом Дауна нашли мёртвой в Нижегородской области

В Нижегородской области обнаружили тело 15-летней девушки с синдромом Дауна, которая пропала ещё летом 2013 года. Об этом сообщается на странице поисково-спасательного отряда "Волонтёр НН".

"Найдена. Погибла. Приносим свои искренние соболезнования родным и близким", — говорится в публикации, которая появилась в группе отряда в соцсети "ВКонтакте".

На сайте СУ СК РФ по Нижегородской области уточняется, что девушка 1998 года рождения с синдромом Дауна ушла из дома на Центральной улице посёлка Гидроторф 20 июня 2013 года. Она имела характерные признаки болезни: не разговаривала, а движения при ходьбе были заторможенными. Тогда было возбуждено дело по статье "Убийство". Почти десять лет пропавшую девушку искали сотрудники полиции и СК, помогали волонтёры и местные жители. Также применялись беспилотники и вертолёты, с помощью которых осматривали водоёмы и болота.

"Осенью 2021 года в лесополосе р.п. Гидроторф были обнаружены костные останки человека. При проведении судебно-медицинской экспертизы установлено, что повреждений криминального характера на останках не имеется. Кроме того, родственники пропавшей девочки опознали одежду, в которой была их девочка в 2013 году", — уточнили в управлении и добавили, что расследование возобновлено.