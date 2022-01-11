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Токаев утвердил новый состав правительства Казахстана

Первым заместителем премьер-министра республики назначен Роман Скляр.

11 января, 11:49

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Фото © ТАСС/Пресс-служба президента Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил новое правительство страны, состав которого ранее согласовал парламент. Соответствующий документ размещён на официальном сайте главы государства.

  • Первый заместитель премьер-министра — Роман Скляр
  • Заместитель премьер-министра — Ералы Тугжанов
  • Министр иностранных дел — Мухтар Тлеуберди
  • Министр торговли и интеграции — Бахыт Султанов
  • Руководитель Канцелярии премьер-министра — Галымжан Койшыбаев
  • Министр обороны — Мурат Бектанов
  • Министр внутренних дел — Ерлан Тургумбаев
  • Министр информации и общественного развития — Аскар Умаров
  • Министр сельского хозяйства — Ербол Карашукеев
  • Министр юстиции — Канат Мусин
  • Министр образования и науки — Асхат Аймагамбетов
  • Министр здравоохранения — Гиният Ажар
  • Министр труда и социальной защиты населения — Серик Шапкенов
  • Министр индустрии и инфраструктурного развития — Каирбек Ускенбаев
  • Министр финансов — Ерулан Жамаубаев
  • Министр культуры и спорта — Даурен Абаев
  • Министр по чрезвычайным ситуациям — Юрий Ильин
  • Министр национальной экономики — Алибек Куантыров
  • Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности — Багдат Мусин
  • Министр экологии, геологии и природных ресурсов — Сериккали Брекешев
  • Министр энергетики — Булат Акчулаков.
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Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство во главе с Аскаром Маминым ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. 11 января президент Касым-Жомарт Токаев предложил на должность премьер-министра страны бывшего первого вице-премьера Алихана Смаилова, парламент кандидатуру поддержал.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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