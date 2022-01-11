Токаев утвердил новый состав правительства Казахстана
Первым заместителем премьер-министра республики назначен Роман Скляр.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Фото © ТАСС/Пресс-служба президента Казахстана
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил новое правительство страны, состав которого ранее согласовал парламент. Соответствующий документ размещён на официальном сайте главы государства.
- Первый заместитель премьер-министра — Роман Скляр
- Заместитель премьер-министра — Ералы Тугжанов
- Министр иностранных дел — Мухтар Тлеуберди
- Министр торговли и интеграции — Бахыт Султанов
- Руководитель Канцелярии премьер-министра — Галымжан Койшыбаев
- Министр обороны — Мурат Бектанов
- Министр внутренних дел — Ерлан Тургумбаев
- Министр информации и общественного развития — Аскар Умаров
- Министр сельского хозяйства — Ербол Карашукеев
- Министр юстиции — Канат Мусин
- Министр образования и науки — Асхат Аймагамбетов
- Министр здравоохранения — Гиният Ажар
- Министр труда и социальной защиты населения — Серик Шапкенов
- Министр индустрии и инфраструктурного развития — Каирбек Ускенбаев
- Министр финансов — Ерулан Жамаубаев
- Министр культуры и спорта — Даурен Абаев
- Министр по чрезвычайным ситуациям — Юрий Ильин
- Министр национальной экономики — Алибек Куантыров
- Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности — Багдат Мусин
- Министр экологии, геологии и природных ресурсов — Сериккали Брекешев
- Министр энергетики — Булат Акчулаков.
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Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство во главе с Аскаром Маминым ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. 11 января президент Касым-Жомарт Токаев предложил на должность премьер-министра страны бывшего первого вице-премьера Алихана Смаилова, парламент кандидатуру поддержал.
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