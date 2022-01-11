СМИ: "Рома" заинтересовалась футболистом "Спартака" Жиго

Защитник московского "Спартака" Самюэль Жиго может перейти в "Рому". Об этом пишет TransferMarketWeb.

Сообщается, что в услугах 28-летнего футболиста также заинтересованы итальянский "Торино", французский "Сент-Этьен", турецкие "Бешикташ" и "Галатасарай".

Жиго выступает за "Спартак" с 2018 года. Он провёл за красно-белых 97 матчей во всех турнирах, забил девять голов и сделал пять результативных передач.