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СМИ: "Рома" заинтересовалась футболистом "Спартака" Жиго

Французский защитник играет за "Спартак" с 2018 года. Он провёл в составе красно-белых 97 матчей во всех турнирах.

11 января, 12:03
<p>Фото © ФК "Спартак"</p>

Фото © ФК "Спартак"

Защитник московского "Спартака" Самюэль Жиго может перейти в "Рому". Об этом пишет TransferMarketWeb.

Сообщается, что в услугах 28-летнего футболиста также заинтересованы итальянский "Торино", французский "Сент-Этьен", турецкие "Бешикташ" и "Галатасарай".

Жиго выступает за "Спартак" с 2018 года. Он провёл за красно-белых 97 матчей во всех турнирах, забил девять голов и сделал пять результативных передач.

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Контракт французского футболиста со столичным клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. Его рыночная стоимость оценивается в 11 миллионов евро.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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