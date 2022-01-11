Московский зоопарк поблагодарил жителей столицы за подаренные животным ёлки

Московский зоопарк поблагодарил жителей столицы за предоставленные для животных ёлки. © Instagram / moscow_zoo_official

Московский зоопарк поблагодарил жителей столицы за предоставленные на безвозмездной основе ёлки. Как рассказали в пресс-службе учреждения, практика приёма зоопарками нераспроданных новогодних деревьев распространена по всему миру.

Ёлки являются обогащением среды для многих животных. Для одних это укрытие, для других — когтеточка, третьи просто играют с деревьями, а для некоторых это источник витамина C и полезных аминокислот, пояснили в зоопарке.