Московский зоопарк поблагодарил жителей столицы за подаренные животным ёлки
Для одних это укрытие, для других — игрушка, а для некоторых — богатый источник витамина С и полезных аминокислот.
© Instagram / moscow_zoo_official
Московский зоопарк поблагодарил жителей столицы за предоставленные для животных ёлки. © Instagram / moscow_zoo_official
Московский зоопарк поблагодарил жителей столицы за предоставленные на безвозмездной основе ёлки. Как рассказали в пресс-службе учреждения, практика приёма зоопарками нераспроданных новогодних деревьев распространена по всему миру.
Ёлки являются обогащением среды для многих животных. Для одних это укрытие, для других — когтеточка, третьи просто играют с деревьями, а для некоторых это источник витамина C и полезных аминокислот, пояснили в зоопарке.
"Лакомиться еловыми ветками любят винторогие козлы, голубые бараны, азиатские слоны, капибары, альпаки и другие. Для них ёлки становятся пищевым обогащением среды обитания. Хвоя богата витамином C, каротином и полезными аминокислотами. Поэтому ели и сосны становятся полезным "десертом" для многих животных — как в природе, так и в зоопарках", — рассказали в пресс-службе.
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Ранее Лайф рассказывал, как подопечные Московского зоопарка уходили в зимнюю спячку. Так, тушканчиков уложили в специальный холодильник, который поддерживает комфортные условия, енотов и енотовидную собаку Бубу порадовали обильным приёмом пищи перед сном, а ежи просто наелись и уснули, свернувшись в клубочки.
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