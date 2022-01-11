Следователи в Самаре начали проверку по факту гибели мужчины, который залез на работающую снегоуборочную технику, чтобы починить её. Жуткое видео с взбезившимся трактором публикует телеграм-канал "Самара № 1" .

Несчастный случай произошёл вечером 10 января на парковке возле торгового центра "Империя" во время очистки территории от снега. Как уточнили в региональном СУ СКР, 33-летний водитель снегоуборщика забрался на его крышу, не выключая двигатель, чтобы устранить неполадки в работе техники. Стрела от ковша насмерть зажала мужчину. От полученных травм он скончался на месте, а снегоуборочная машина продолжала ездить по кругу с его телом.