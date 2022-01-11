Вирусолог Скулачёв: Рост заболевших "омикроном" в России — это вопрос недели
По его мнению, принимать какие-то меры по борьбе с распространением нового штамма поздно, так как он уже проник в страну.
Фото © ТАСС / Пименов Роман
"Омикрон" активно распространяется по всему миру, и он уже проник в Россию, поэтому рост заболевших этим штаммом мы, скорее всего, увидим на следующей неделе, рассказал Лайфу вирусолог Максим Скулачёв.
"Нам нужно ждать, когда накопится достаточное количество заражённых, чтобы мы увидели эпидемию. "Омикрон" бушует по всему миру во всех странах. Это вопрос недели-другой, когда мы увидим рост заболеваемости", — уверен эксперт.
По словам специалиста, когда два месяца назад новый штамм начал активно распространяться, нужно было полностью запретить въезд в страну, закрыть границы и ждать. Сейчас в России уже есть большое количество человек, которые заболели "омикроном", поэтому "что-то делать уже поздно".
Напомним, что новый вариант коронавируса B.1.1.529 нашли в ЮАР и Ботсване в ноябре минувшего года. Он был назван греческой буквой "омикрон". Из-за этого штамма Россия ввела двухнедельный карантин для прибывающих из ЮАР и граничащих с ней стран. Первые случаи заражения штаммом "омикрон" выявили в России 14 декабря, а к концу года таких пациентов стало больше ста.
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