Вирусолог Скулачёв: Рост заболевших "омикроном" в России — это вопрос недели

"Омикрон" активно распространяется по всему миру, и он уже проник в Россию, поэтому рост заболевших этим штаммом мы, скорее всего, увидим на следующей неделе, рассказал Лайфу вирусолог Максим Скулачёв.

"Нам нужно ждать, когда накопится достаточное количество заражённых, чтобы мы увидели эпидемию. "Омикрон" бушует по всему миру во всех странах. Это вопрос недели-другой, когда мы увидим рост заболеваемости", — уверен эксперт.