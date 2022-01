Любителей бокала вина за ужином предупредили сразу о двух смертоносных видах рака

Врачи и диетологи опровергли миф о пользе ежедневного потребления вина для сердца и нервной системы и назвали опасные последствия и болезни, которые могут подстерегать любителей выпивать один бокал спиртного каждый вечер. Мнения специалистов опубликовал портал Eat This, Not That!