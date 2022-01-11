Любителей бокала вина за ужином предупредили сразу о двух смертоносных видах рака

Врачи и диетологи опровергли миф о пользе ежедневного потребления вина для сердца и нервной системы и назвали опасные последствия и болезни, которые могут подстерегать любителей выпивать один бокал спиртного каждый вечер. Мнения специалистов опубликовал портал Eat This, Not That!

По словам доктора Кэрри Лэм, бокал вина для женщин из группы риска не снижает вероятности возникновения онкологии, как часто принято полагать, а, напротив, увеличивает её, особенно у дам, родственницы которых сталкивались с этим заболеванием. Лэм сослалась на исследование, согласно которому один-два бокала алкогольного напитка в день могут увеличить риск развития рака груди на 30–50%. А сомнолог Стивен Лайт предупредил, что, несмотря на сонливость после бокала вина, алкоголь негативно влияет ещё и на качество сна.

"Употребление алкоголя сокращает фазы быстрого сна, которые необходимы для физического и эмоционального здоровья. Вы проснётесь уставшими, даже если спали достаточное количество часов", — подчеркнул Лайт.

Сосудистый узор на щеках давно считается связанным с чрезмерным употреблением алкоголя. Дерматолог Анна Чакон объяснила, что у любителей вина увеличивается число капилляров на щеках и это приводит к появлению розацеа — красного сосудистого узора на лице.

Врач Брача Банаян рассказала, что рак языка и пищевода напрямую связан с употреблением вина, это подтверждают исследования 2017 года, опубликованные в международном научном журнале PLOS One. Эксперт Илен Рахой также сообщила, что, несмотря на убеждения некоторых женщин, считающих, что вино способно облегчить симптомы предменструального синдрома, такое мнение ошибочно, поскольку алкоголь провоцирует воспалительные процессы в брюшной полости, способные нарушить гормональный баланс и метаболизм.