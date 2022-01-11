ДНР отправила в Россию первую партию колбасы собственного производства

Самопровозглашённая Донецкая Народная Республика отправила в Россию первую партию колбасы собственного производства. Об этом сообщили в Министерстве агропромышленной политики и продовольствия региона.

"Первая партия колбасных изделий ДНР отправилась на экспорт в РФ. Первопроходцем стало ООО "Енакиевский мясокомбинат", — говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе министерства уточнили, что первой поставкой в Россию отправилось полторы тонны сыровяленых колбасных изделий. Счастливчиками, которые первыми попробуют колбасу производства ДНР, оказались жители Ростовской области. Именно туда для реализации направлена первая партия продукции.