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ДНР отправила в Россию первую партию колбасы собственного производства

Счастливчиками, которые первыми попробуют сыровяленые изделия, оказались жители Ростовской области.

11 января, 13:05

© Pixabay

Самопровозглашённая Донецкая Народная Республика отправила в Россию первую партию колбасы собственного производства. Об этом сообщили в Министерстве агропромышленной политики и продовольствия региона.

"Первая партия колбасных изделий ДНР отправилась на экспорт в РФ. Первопроходцем стало ООО "Енакиевский мясокомбинат", — говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе министерства уточнили, что первой поставкой в Россию отправилось полторы тонны сыровяленых колбасных изделий. Счастливчиками, которые первыми попробуют колбасу производства ДНР, оказались жители Ростовской области. Именно туда для реализации направлена первая партия продукции.

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Ранее врач-диетолог и член Национальной ассоциации диетологов Анна Белоусова рассказала, что колбаса — это деликатесный продукт, ежедневное употребление которого может негативно сказаться на почках и давлении. Специалист также рассказала, кому стоит вовсе исключить колбасу из рациона.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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