ДНР отправила в Россию первую партию колбасы собственного производства
Счастливчиками, которые первыми попробуют сыровяленые изделия, оказались жители Ростовской области.
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Самопровозглашённая Донецкая Народная Республика отправила в Россию первую партию колбасы собственного производства. Об этом сообщили в Министерстве агропромышленной политики и продовольствия региона.
"Первая партия колбасных изделий ДНР отправилась на экспорт в РФ. Первопроходцем стало ООО "Енакиевский мясокомбинат", — говорится в сообщении ведомства.
В пресс-службе министерства уточнили, что первой поставкой в Россию отправилось полторы тонны сыровяленых колбасных изделий. Счастливчиками, которые первыми попробуют колбасу производства ДНР, оказались жители Ростовской области. Именно туда для реализации направлена первая партия продукции.
Ранее врач-диетолог и член Национальной ассоциации диетологов Анна Белоусова рассказала, что колбаса — это деликатесный продукт, ежедневное употребление которого может негативно сказаться на почках и давлении. Специалист также рассказала, кому стоит вовсе исключить колбасу из рациона.
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