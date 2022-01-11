Политолог Бальбек объяснил опасения Украины из-за переговоров России и США
По мнению эксперта, когда НАТО начало вооружать Украину, киевская власть почувствовала себя всемогущей.
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Украина привыкла к роли "хулигана", которого Запад постоянно снабжает вооружением, именно поэтому там испугались переговоров России и США по гарантиям безопасности. Такое мнение в беседе с RT высказал политолог Руслан Бальбек, комментируя высказывание украинского эксперта Виталия Кулика об "опасном звоночке" для Киева.
"Киеву нравится моральная поддержка Запада. Когда его начали вооружать, то украинская власть почувствовала себя всемогущей", — сказал Бальбек.
Теперь же, когда Россия активно поднимает вопрос о стратегической стабильности в диалоге с США и НАТО, Украина боится потерять своё "всемогущество" и поэтому всячески пытается привлечь к себе внимание, в том числе и путём популистских заявлений.
Напомним, 10 января в Женеве прошли консультации России и США. Переговоры продолжались семь с половиной часов. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков охарактеризовал беседу как сложную, долгую, но при этом очень профессиональную и глубокую, "без попыток что-то приукрасить, обойти острые углы". Тем не менее представитель Госдепа на консультациях в Женеве отказалась "закрывать дверь в НАТО для какой-либо страны". По словам Венди Шерман, политика открытых дверей всегда была центральной для альянса. По этому пункту они не достигли понимания во время беседы с Рябковым.
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