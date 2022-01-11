Политолог Бальбек объяснил опасения Украины из-за переговоров России и США

Украина привыкла к роли "хулигана", которого Запад постоянно снабжает вооружением, именно поэтому там испугались переговоров России и США по гарантиям безопасности. Такое мнение в беседе с RT высказал политолог Руслан Бальбек, комментируя высказывание украинского эксперта Виталия Кулика об "опасном звоночке" для Киева.

"Киеву нравится моральная поддержка Запада. Когда его начали вооружать, то украинская власть почувствовала себя всемогущей", — сказал Бальбек.