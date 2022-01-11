Новым директором Театра сатиры стал Пётр Кравченко

Ранее Кравченко был директором театра "Прогресс-сцена Армена Джигарханяна", который был 28 декабря объединён с Театром сатиры. Кравченко сменил на посту Мамеда Агаева, ушедшего из театра 30 декабря прошлого года. Новый директор учреждения окончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Он занимался организацией гастролей творческих коллективов, в том числе Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" под руководством Юрия Башмета, Театра на Таганке, Санкт-Петербургского театра балета имени Леонида Якобсона, Театра кукол имени Образцова и других.