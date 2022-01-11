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Новым директором Театра сатиры стал Пётр Кравченко

Он сменил Мамеда Агаева, покинувшего этот пост в конце прошлого года.

11 января, 12:47

Театр сатиры на Триумфальной площади. Фото © ТАСС / Грушин Михаил

Новым директором Московского академического театра сатиры стал Пётр Кравченко, об этом сообщили на сайте учреждения.

Коллективу его представила начальник управления театров и концертных организаций Департамента культуры Москвы Наталья Дрожникова. Она пожелала Кравченко результативной деятельности на новой должности.

Ранее Кравченко был директором театра "Прогресс-сцена Армена Джигарханяна", который был 28 декабря объединён с Театром сатиры. Кравченко сменил на посту Мамеда Агаева, ушедшего из театра 30 декабря прошлого года. Новый директор учреждения окончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Он занимался организацией гастролей творческих коллективов, в том числе Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" под руководством Юрия Башмета, Театра на Таганке, Санкт-Петербургского театра балета имени Леонида Якобсона, Театра кукол имени Образцова и других.

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Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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