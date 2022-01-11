Путин сменил посла в Тунисе
Теперь этот пост займёт Александр Золотов.
Фото © ТАСС / Метцель Михаил
Президент России Владимир Путин сменил посла в Тунисе. Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, этот пост займёт Александр Золотов, а Сергей Николаев освобождён от должности.
"Назначить Золотова Александра Юрьевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Тунисской Республике", — говорится в тексте указа.
А в октябре прошлого года президент РФ Владимир Путин назначил послом в Кабо-Верде экс-депутата Госдумы Наталью Поклонскую. После этого глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что у Киева появится шанс "испортить ей жизнь". Теперь власти Незалежной пытаются разыскать Поклонскую и даже послали запрос в Кабо-Верде на экстрадицию нового российского посла. Однако сотрудники дипломатического ведомства сочли просьбу за шутку и заявили, что в этом вопросе у Киева нет ни малейшего шанса на успех.
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