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Путин сменил посла в Тунисе

Теперь этот пост займёт Александр Золотов.

11 января, 12:42

Фото © ТАСС / Метцель Михаил

Президент России Владимир Путин сменил посла в Тунисе. Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, этот пост займёт Александр Золотов, а Сергей Николаев освобождён от должности.

"Назначить Золотова Александра Юрьевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Тунисской Республике", — говорится в тексте указа.

Путин сменил посла России в ЦАР

Путин сменил посла России в ЦАР

А в октябре прошлого года президент РФ Владимир Путин назначил послом в Кабо-Верде экс-депутата Госдумы Наталью Поклонскую. После этого глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что у Киева появится шанс "испортить ей жизнь". Теперь власти Незалежной пытаются разыскать Поклонскую и даже послали запрос в Кабо-Верде на экстрадицию нового российского посла. Однако сотрудники дипломатического ведомства сочли просьбу за шутку и заявили, что в этом вопросе у Киева нет ни малейшего шанса на успех.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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