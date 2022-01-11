Экипаж "КамАЗ-мастера" под управлением Николаева победил на девятом этапе "Дакара"
В общем зачёте грузовиков наши спортсмены занимают три первых места.
Фото © "КамАЗ-мастер"
Экипаж россиянина Эдуарда Николаева из команды "КамАЗ-мастер" выиграл девятый этап ралли-рейда "Дакар" в зачёте грузовиков. Соревнования проходят на территории Саудовской Аравии.
В ходе этапа участники преодолели спецучасток протяжённостью 287 километров в окрестностях города Вади-аль-Давасира.
Николаев показал время 2 часа 38 минут 43 секунды. Вторым стал ещё один экипаж "КамАЗ-мастер" под управлением Дмитрия Сотникова, проигравший 2 минуты 34 секунды. Третьим финишировал чех Мартин Мацика (+2.37). Четвёртым стал россиянин Антон Шибалов, также представляющий "КамАЗ-мастер" (+3.29).
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В общем зачёте ралли лидирует Сотников. Николаев идёт вторым с отставанием в 8 минут 51 секунду. Третий — Шибалов (+41.18).
Десятый этап "Дакара" пройдёт в среду, 12 января. Гонщикам предстоит проехать от Вади-аль-Давасира до города Биши. Длина спецучастка составит 375 километров. Ралли-марафон завершится 14 января.
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