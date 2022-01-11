Экипаж "КамАЗ-мастера" под управлением Николаева победил на девятом этапе "Дакара"

Первые три места общего зачёта грузовиков занимают наши спортсмены.

Экипаж россиянина Эдуарда Николаева из команды "КамАЗ-мастер" выиграл девятый этап ралли-рейда "Дакар" в зачёте грузовиков. Соревнования проходят на территории Саудовской Аравии.

В ходе этапа участники преодолели спецучасток протяжённостью 287 километров в окрестностях города Вади-аль-Давасира.

Николаев показал время 2 часа 38 минут 43 секунды. Вторым стал ещё один экипаж "КамАЗ-мастер" под управлением Дмитрия Сотникова, проигравший 2 минуты 34 секунды. Третьим финишировал чех Мартин Мацика (+2.37). Четвёртым стал россиянин Антон Шибалов, также представляющий "КамАЗ-мастер" (+3.29).

В общем зачёте ралли лидирует Сотников. Николаев идёт вторым с отставанием в 8 минут 51 секунду. Третий — Шибалов (+41.18).