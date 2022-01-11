Один из педофилов-любовников, убивших девочку в Костроме, начал "косить под дурачка"

Один из обвиняемых в убийстве пятилетней девочки в Костроме заявил правоохранителям, что не считает свой поступок преступлением. Как сообщает телеграм-канал SHOT, 24-летний похититель начал "косить под дурачка".

Вадим Беляков явно сменил тактику: теперь он заявляет, что не понимает, где находится, а также что не считает изнасилование и убийство девочки преступлением. По его словам, он со своим любовником всего лишь "хотел разнообразить свою сексуальную жизнь".

Однако, притворяясь дурачком, Беляков всё же сохраняет остатки рассудка. Он поделился своими переживаниями за родителей. По словам 24-летнего парня, к ним могут прийти недоброжелатели, чтобы отомстить за погибшую девочку. Также о своих опасениях сообщает и его любовник. Денис Герасимов говорит, что сильно боится мести. Как уточняется, оба мужчины сейчас просят о встречах с родными.

Ранее Лайф сообщал, что 44-летнего Дениса Герасимова и 24-летнего Вадима Белякова, сознавшихся в убийстве пятилетней девочки в Костроме, посадили в одиночные камеры. При этом других арестованных к ним не допускают.