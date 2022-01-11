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Один из педофилов-любовников, убивших девочку в Костроме, начал "косить под дурачка"

24-летний Вадим Беляков утверждает, что не понимает, где находится, и не осознаёт вину.

11 января, 12:55
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<p>Вадим Беляков (слева) и Денис Герасимов © "МВД Медиа"</p>

Вадим Беляков (слева) и Денис Герасимов © "МВД Медиа"

Один из обвиняемых в убийстве пятилетней девочки в Костроме заявил правоохранителям, что не считает свой поступок преступлением. Как сообщает телеграм-канал SHOT, 24-летний похититель начал "косить под дурачка".

Вадим Беляков явно сменил тактику: теперь он заявляет, что не понимает, где находится, а также что не считает изнасилование и убийство девочки преступлением. По его словам, он со своим любовником всего лишь "хотел разнообразить свою сексуальную жизнь".

Похитители и убийцы пятилетней девочки в Костроме оказались любовниками

Похитители и убийцы пятилетней девочки в Костроме оказались любовниками

Однако, притворяясь дурачком, Беляков всё же сохраняет остатки рассудка. Он поделился своими переживаниями за родителей. По словам 24-летнего парня, к ним могут прийти недоброжелатели, чтобы отомстить за погибшую девочку. Также о своих опасениях сообщает и его любовник. Денис Герасимов говорит, что сильно боится мести. Как уточняется, оба мужчины сейчас просят о встречах с родными.

Ранее Лайф сообщал, что 44-летнего Дениса Герасимова и 24-летнего Вадима Белякова, сознавшихся в убийстве пятилетней девочки в Костроме, посадили в одиночные камеры. При этом других арестованных к ним не допускают.

Узнали по очкам и дублёнке: Убийц пятилетней девочки в Костроме задержали два добровольца

Узнали по очкам и дублёнке: Убийц пятилетней девочки в Костроме задержали два добровольца

Напомним, 4 января в Костроме пропала 5-летняя девочка, которая вышла одна на прогулку. По данным следствия, 24-летний Вадим Беляков и 44-летний Денис Герасимов похитили ребёнка, а затем убили. Тело Вероники было найдено в общежитии, где проживали мужчины. Оба они сознались в содеянном, их арестовали на 2 месяца. Известно, что мужчины за неделю до преступления охотились возле школ за мальчиком. Старший из них собирался "подарить" ребёнка для утех своему молодому сожителю.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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