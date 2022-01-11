Шестимесячный ребёнок заразился "омикроном" в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону омикрон-штаммом коронавируса заразились шестимесячный ребёнок и его мать. По данным главы регионального управления Роспотребнадзора Евгения Ковалева, это первые незавозные случаи на территории области.

"Хочу проинформировать штаб о выявлении Ростовским противочумным институтом при секвенировании биоматериала от шестимесячного ребёнка и женщины из города Ростова-на-Дону нового коронавируса, относящегося к генноварианту "омикрон", — сказал он на заседании оперштаба.

По словам Ковалева, эти два случая не связаны с другими выявленными заражениями "омикроном", так как ни сами заболевшие, ни члены семьи, ни близкие родственники не выезжали за границу и не контактировали с вернувшимися из-за рубежа.