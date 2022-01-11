Шестимесячный ребёнок заразился "омикроном" в Ростове-на-Дону
При этом доминирующим в регионе остаётся дельта-вариант — на него приходится 90% новых случаев.
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В Ростове-на-Дону омикрон-штаммом коронавируса заразились шестимесячный ребёнок и его мать. По данным главы регионального управления Роспотребнадзора Евгения Ковалева, это первые незавозные случаи на территории области.
"Хочу проинформировать штаб о выявлении Ростовским противочумным институтом при секвенировании биоматериала от шестимесячного ребёнка и женщины из города Ростова-на-Дону нового коронавируса, относящегося к генноварианту "омикрон", — сказал он на заседании оперштаба.
По словам Ковалева, эти два случая не связаны с другими выявленными заражениями "омикроном", так как ни сами заболевшие, ни члены семьи, ни близкие родственники не выезжали за границу и не контактировали с вернувшимися из-за рубежа.
Ранее в Ростовской области был выявлен завозной случай "омикрона" в общежитии медуниверситета. При этом доминирующим в регионе остаётся дельта-вариант — на него приходится 90% новых случаев.
Напомним, что новый вариант коронавируса B.1.1.529 нашли в ЮАР и Ботсване в ноябре минувшего года. Он был назван греческой буквой "омикрон". Первые случаи заражения этим штаммом выявили в России 14 декабря, а к концу года таких пациентов стало больше ста. В ВОЗ прогнозируют, что более 50% населения Европы заразятся "омикроном" в ближайшие шесть-восемь недель.
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