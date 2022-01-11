Слова Прокловой о домогательствах Табакова подтвердила актриса Бронзова
Она оценила проявленную смелость коллеги, сделавшей сенсационное заявление по теме, о которой в актёрской среде зачастую умалчивают.
Татьяна Бронзова. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко
Заслуженный работник культуры, артистка Татьяна Бронзова поддержала госпитализированную накануне с инсультом актрису Елену Проклову, подтвердив её слова о домогательствах народного артиста Олега Табакова.
Татьяна Бронзова прокомментировала скандал, который разгорелся вокруг Прокловой после её признаний о чрезмерном мужском внимании, жертвой которого она стала в годы юности. Хотя знаменитость имя Табакова в качестве своего обидчика не назвала, многие с её слов решили, что речь идёт именно о нём.
"В те годы, если бы Елена сказала, то ей просто не поверили бы. И сейчас-то не все верят. Его молодая жена тоже была его ученицей. Олег Павлович — талантливый артист, деятель, организатор. Это ему дано. Сейчас таких мало людей, но он любитель молоденьких женщин", — заявила жена лауреата Государственной премии СССР Бориса Щербакова в эфире программы "Судьба человека" на канале "Россия-1".
Кроме того, по мнению Бронзовой, решение Прокловой сделать сенсационное признание было верным. Она оценила проявленную смелость коллеги, поднявшей тему, о которой в актёрской среде зачастую умалчивают.
Напомним, в апреле 2021 года Проклова заявила, что в подростковом возрасте её домогался известный актёр. Якобы он вывез её в лес и трогал за грудь. Имени его артистка не назвала, но многие предположили, что это был Олег Табаков, ухаживавший за Прокловой в то время. После признания актриса подверглась травле как со стороны простых россиян, так и со стороны коллег. Проклову осудила и вдова Олега Табакова — Марина Зудина. Она заявила, что ей стыдно за пожилую женщину, которая пытается привлечь к себе внимание. А вчера в СМИ появилась информация о том, что 68-летняя артистка находится в больнице с инсультом. По их данным, Проклова поступила к медикам с головокружением и высоким давлением. Позже сама артистка подтвердила, что попала в реанимацию, однако свой диагноз раскрывать не стала.
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