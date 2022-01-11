Слова Прокловой о домогательствах Табакова подтвердила актриса Бронзова

Заслуженный работник культуры, артистка Татьяна Бронзова поддержала госпитализированную накануне с инсультом актрису Елену Проклову, подтвердив её слова о домогательствах народного артиста Олега Табакова.

Татьяна Бронзова прокомментировала скандал, который разгорелся вокруг Прокловой после её признаний о чрезмерном мужском внимании, жертвой которого она стала в годы юности. Хотя знаменитость имя Табакова в качестве своего обидчика не назвала, многие с её слов решили, что речь идёт именно о нём.

"В те годы, если бы Елена сказала, то ей просто не поверили бы. И сейчас-то не все верят. Его молодая жена тоже была его ученицей. Олег Павлович — талантливый артист, деятель, организатор. Это ему дано. Сейчас таких мало людей, но он любитель молоденьких женщин", — заявила жена лауреата Государственной премии СССР Бориса Щербакова в эфире программы "Судьба человека" на канале "Россия-1".

Кроме того, по мнению Бронзовой, решение Прокловой сделать сенсационное признание было верным. Она оценила проявленную смелость коллеги, поднявшей тему, о которой в актёрской среде зачастую умалчивают.