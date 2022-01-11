Умер бронзовый призёр Олимпиады в Москве Владимир Долгов

Умер бронзовый призёр Олимпийских игр 1980 года в Москве пловец Владимир Долгов. Об этом сообщается на сайте Всероссийской федерации плавания.

Спортсмен скончался накануне в возрасте 61 года. Смерть наступила после тяжёлой и продолжительной болезни.

На Олимпиаде-1980 в Москве Долгов завоевал бронзу на дистанции 100 метров на спине. Год спустя он финишировал вторым на той же дистанции на летней Универсиаде в Бухаресте. Также пловец является трёхкратным чемпионом СССР.