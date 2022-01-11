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Умер бронзовый призёр Олимпиады в Москве Владимир Долгов

Знаменитый пловец скончался на 62-м году жизни поле тяжёлой и продолжительной болезни.

11 января, 13:24

Владимир Долгов. Фото © ТАСС / Яковлев Александр

Умер бронзовый призёр Олимпийских игр 1980 года в Москве пловец Владимир Долгов. Об этом сообщается на сайте Всероссийской федерации плавания.

Спортсмен скончался накануне в возрасте 61 года. Смерть наступила после тяжёлой и продолжительной болезни.

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На Олимпиаде-1980 в Москве Долгов завоевал бронзу на дистанции 100 метров на спине. Год спустя он финишировал вторым на той же дистанции на летней Универсиаде в Бухаресте. Также пловец является трёхкратным чемпионом СССР.

После окончания спортивной карьеры Долгов работал тренером в США.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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