Умер бронзовый призёр Олимпиады в Москве Владимир Долгов
Знаменитый пловец скончался на 62-м году жизни поле тяжёлой и продолжительной болезни.
Владимир Долгов. Фото © ТАСС / Яковлев Александр
Умер бронзовый призёр Олимпийских игр 1980 года в Москве пловец Владимир Долгов. Об этом сообщается на сайте Всероссийской федерации плавания.
Спортсмен скончался накануне в возрасте 61 года. Смерть наступила после тяжёлой и продолжительной болезни.
На Олимпиаде-1980 в Москве Долгов завоевал бронзу на дистанции 100 метров на спине. Год спустя он финишировал вторым на той же дистанции на летней Универсиаде в Бухаресте. Также пловец является трёхкратным чемпионом СССР.
После окончания спортивной карьеры Долгов работал тренером в США.
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