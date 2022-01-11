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Сыродел Олег Сирота после развода похудел на 25 кг и изменился до неузнаваемости

Недавно он ушёл от жены и четверых детей, после чего решил заняться своим внешним видом.

11 января, 13:17
<p>Сыродел Олег Сирота до и после похудения. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CX5g3X4sZuR/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">sirotaoleg</a></p>

Сыродел Олег Сирота до и после похудения. Фото © Instagram / sirotaoleg

Известный фермер Олег Сирота решил кардинально сменить свой имидж. Аудитория привыкла видеть его в образе весёлого кудрявого сыровара, и новыми фотографиями он шокировал своих подписчиков в своём аккаунте в "Инстаграме".

Осенью 2021 года стало известно, что Олег ушёл от жены и четверых детей. После этого мужчина решил заняться своим внешним видом и за весьма короткое время похудел на целых 25 килограммов. При этом он говорит, что вполне доволен результатом и не жалеет о том, что это стоило больших усилий и даже "мучений".

Сыродел Олег Сирота до и после смены имиджа. Фото © Instagram / sirotaoleg

Сыродел Олег Сирота до и после смены имиджа. Фото © Instagram / sirotaoleg

Однако сыровар решил не останавливаться лишь на физической форме и заглянул в барбершоп, где полностью преобразился. Мастер обрезал его кудряшки и сделал мужчине модную причёску с аккуратной бородой. Фото фермер выложил в соцсетях и подписал: "Я тут подстригся! Что скажете? Так лучше?" Многие подписчики сразу отреагировали и засыпали его комплиментами. Также изменения в лучшую сторону отметили и некоторые знаменитости, например, телеведущая Яна Чурикова посоветовала фермеру поставить новое фото на аватарку.

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А ранее Ирина Дубцова впервые показала фото в купальнике после уменьшения груди. 12 лет назад певица её увеличила после родов, но потом устала от большого бюста и в ноябре прошлого года решила удалить импланты.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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