Сыродел Олег Сирота после развода похудел на 25 кг и изменился до неузнаваемости

Известный фермер Олег Сирота решил кардинально сменить свой имидж. Аудитория привыкла видеть его в образе весёлого кудрявого сыровара, и новыми фотографиями он шокировал своих подписчиков в своём аккаунте в "Инстаграме".

Осенью 2021 года стало известно, что Олег ушёл от жены и четверых детей. После этого мужчина решил заняться своим внешним видом и за весьма короткое время похудел на целых 25 килограммов. При этом он говорит, что вполне доволен результатом и не жалеет о том, что это стоило больших усилий и даже "мучений".

Сыродел Олег Сирота до и после смены имиджа. Фото © Instagram / sirotaoleg

Однако сыровар решил не останавливаться лишь на физической форме и заглянул в барбершоп, где полностью преобразился. Мастер обрезал его кудряшки и сделал мужчине модную причёску с аккуратной бородой. Фото фермер выложил в соцсетях и подписал: "Я тут подстригся! Что скажете? Так лучше?" Многие подписчики сразу отреагировали и засыпали его комплиментами. Также изменения в лучшую сторону отметили и некоторые знаменитости, например, телеведущая Яна Чурикова посоветовала фермеру поставить новое фото на аватарку.