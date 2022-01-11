Политолог Блохин указал на болевые точки Польши после слов Сикорского об ударе между ног

Обещанием "врезать по яйцам" России экс-глава польского МИДа Радослав Сикорский продемонстрировал свой ничтожный уровень политической культуры. Такое мнение выразил во вторник научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. Политика Польши, полагает он, ведётся примерно в том же ключе.

"Польша, страны Прибалтики, Украина — элементы санитарного кордона, изолирующие Россию от Европы. Это закономерная реакция, они прекрасно понимают, что они — часть геополитического концепта, проекта, который США вынашивали после распада Советского Союза. Реакция демонстрирует как раз их болевые точки", — приводит слова эксперта RT.

Напомним, о том, что Россия "получит по яйцам", одиозный польский политик написал на своей странице в "Твиттере", взволнованный словами российского министра Сергея Лаврова про то, что НАТО представляет собой геополитический проект по освоению территорий, оставшихся после распада Организации Варшавского договора.