Путин поздравил Хабенского с 50-летием

Президент Владимир Путин поздравил с 50-летием народного артиста РФ, худрука Театра (МХТ) им. А.П. Чехова Константина Хабенского. Глава государства отметил, что юбиляр состоялся и как актёр, и как режиссёр, кроме того, он занят важными благотворительными проектами — "большой, идущей от сердца работой".

"Ваш профессиональный путь отмечен яркими успехами в кинематографе и на театральной сцене. Вы состоялись и как актёр, и как самобытный, талантливый режиссёр со своим узнаваемым творческим почерком. И, конечно, хочу отметить Вашу большую, идущую от сердца работу, направленную на реализацию благотворительных проектов, поддержку тех, кто нуждается в заботе и помощи", — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Путин пожелал Хабенскому здоровья и всего наилучшего.