Путин поздравил Хабенского с 50-летием
Помимо творчества президент отметил благотворительные проекты актёра — "большую, идущую от сердца работу".
Владимир Путин и Константин Хабенский. © Михаил Климентьев / Пресс-служба Президента РФ / ТАСС
Президент Владимир Путин поздравил с 50-летием народного артиста РФ, худрука Театра (МХТ) им. А.П. Чехова Константина Хабенского. Глава государства отметил, что юбиляр состоялся и как актёр, и как режиссёр, кроме того, он занят важными благотворительными проектами — "большой, идущей от сердца работой".
"Ваш профессиональный путь отмечен яркими успехами в кинематографе и на театральной сцене. Вы состоялись и как актёр, и как самобытный, талантливый режиссёр со своим узнаваемым творческим почерком. И, конечно, хочу отметить Вашу большую, идущую от сердца работу, направленную на реализацию благотворительных проектов, поддержку тех, кто нуждается в заботе и помощи", — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Путин пожелал Хабенскому здоровья и всего наилучшего.
Константин Хабенский — актёр театра и кино, не нуждающийся в представлении. "Ночной дозор", "Бедные родственники", "Адмирал", "Географ глобус пропил", "Метод" — список выдающихся фильмов и сериалов с его участием без усилий можно продолжить. Его хорошо знают и за рубежом: в 2008-м он принимал участие в съёмках голливудского боевика "Особо опасен", а 2011 году снялся в драме "Шпион, выйди вон!" совместного производства Британии, Франции и Германии. В 2016-м на экраны вышел кинобенефис Хабенского — фильм "Коллектор". С октября 2021 года — художественный руководитель МХТ им. Чехова. Подробнее о творческом пути артиста читайте на uznayvse.ru.
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