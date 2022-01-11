Смолов определился с номером в "Динамо"
Уже сегодня форвард должен подписать контракт с бело-голубыми.
Фото © ТАСС/Сергей Савостьянов
Нападающий сборной России Фёдор Смолов возьмёт себе номер "40" после перехода в "Динамо", сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.
Стоит отметить, что именно под этим номером Смолов выступал за "Динамо" в начале своей карьеры. При этом номер "9", под которым нападающий играл в "Локомотиве", занят Клинтоном Н'Жи.
Отметим, что подписание контракта должно состояться сегодня. Ранее Лайф сообщал, что "Локомотив" отзаявил Фёдора Смолова.
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