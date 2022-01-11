НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Смолов определился с номером в "Динамо"

Уже сегодня форвард должен подписать контракт с бело-голубыми.

11 января, 13:10

Фото © ТАСС/Сергей Савостьянов

Нападающий сборной России Фёдор Смолов возьмёт себе номер "40" после перехода в "Динамо", сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

Стоит отметить, что именно под этим номером Смолов выступал за "Динамо" в начале своей карьеры. При этом номер "9", под которым нападающий играл в "Локомотиве", занят Клинтоном Н'Жи.

"Локомотив" отзаявил Смолова перед трансфером в "Динамо"

"Локомотив" отзаявил Смолова перед трансфером в "Динамо"

Отметим, что подписание контракта должно состояться сегодня. Ранее Лайф сообщал, что "Локомотив" отзаявил Фёдора Смолова.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1