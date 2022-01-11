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Регион
Опубликовано 11 января 2022, 13:15

Российские пары выступят последними в короткой программе на ЧЕ по фигурному катанию

Чемпионат континента состоится в Таллине с 12 по 16 января.

На чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине состоялась жеребьёвка коротких программ в парном катании. Российским спортсменам выпало выступать последними.

Двукратные чемпионы Европы Евгения Тарасова и Владимир Морозов получили 19-й стартовый номер. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский начнут защиту титула 20-ми. Действующие чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов выступят 21-ми.

Спортивные пары начнут исполнение короткой программы в среду, 12 января, в 19:45 по московскому времени. Медали в этом виде программы будут разыграны по итогам произвольного проката, который состоится в четверг.

Российские фигуристы провели первую тренировку перед чемпионатом Европы в Таллине
Российские фигуристы провели первую тренировку перед чемпионатом Европы в Таллине

Чемпионат Европы по фигурному катанию в Таллине продлится до 16 января.

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Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Фото © ТАСС / Певцова Валентина

Роман Фейгин
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